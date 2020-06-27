В США людей, которые разрушают памятники или мемориалы, будет ждать лишение свободы. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп.

Президент США подписал специальный указ

Глава Белого дома пригрозил, что вандалов ждут "долгие тюремные сроки". Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

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Мне только что выпала честь подписать очень серьезный указ, который защищает американские монументы, мемориалы и статуи. Длинные тюремные сроки предусмотрены за эти акты беззакония, которые совершают против нашей великой страны,

– написал Трамп.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Трамп разрешил арестовывать вандалов

Ранее Трамп уже разрешил федеральному правительству арестовывать вандалов. При этом глава Белого дома подчеркнул, что нарушителей можно наказывать и задним числом.

Отметим, что недавно прямо перед Белым домом вандалы пытались снести несколько статуй. Под горячую руку, в частности, и попала статуя экс-президента Эндрю Джексона. Полиция задержала несколько человек.

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Многие памятники разрушили во время акций протеста

Особенно много монументов пострадали во время антирасистских протестов, которые прокатились США после смерти Джорджа Флойда. Больше всего доставалось памятникам Христофору Колумбу. Его многие обвиняют в жестоком отношении к коренному населению США-индейцев.