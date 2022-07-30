Те, кто не хочет воевать за россиян и убивать украинцев, сразу же сдаются в плен. Но они должны доказать, что не совершали военных преступлений. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Павел Лисянский.
Стоят внимания Тысячи безногих не помешали: кремль готовит почву для массовой мобилизации
По словам Лисянского, россияне принудительно мобилизовали более 100 тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. "Нельзя сказать, что всех отправили на фронт. Там много функций, в частности логистические, укрепление линии обороны и т.д.", – объяснил он.
Должно работать законодательство
Лисянский рассказал о своем подзащитном – учителе информатики, которого мобилизовали 23 февраля. "Его забрали под конвоем и отправили на военные сборы. Впоследствии он и другие оказались в Харькове, Иловайске, они рыли окопы, а как только увидели ВСУ – сразу сдались в плен", – рассказал правозащитник.
Мужчинам инкриминируют государственную измену и терроризм. Им грозит от 13 до 15 лет. По мнению Лисянского, это несправедливо.
Колаборанту из Харьковской области дали 5 лет лишения свободы условно, со сроком испытания 4 года. Сотрудник СБУ, совершивший государственную измену, также получил условный срок. Моего подзащитного проверяли на полиграфе, он никого не убивал,
– говорит Лисянский.
Он убежден, что в таком случае должно работать украинское законодательство. Мотивы, почему люди там оказались, разные. Соответственно, не должно быть одинаковых терминов.
Лисянский добавил, что ранее Данилов, Арестович и Министерство реинтеграции уже призывали принудительно мобилизованных украинцев сдаваться украинским воинам, ведь они жертвы. "А какой смысл им сдаваться, если мы им по 15 лет?", – говорит Лисянский.
По мнению правозащитника, принудительно мобилизованных можно судить по статье 260 – участие в незаконных вооруженных формированиях. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы условно, нахождения в колонии поселения или заключения от 3 лет.
Если мы говорим о верховенстве права, демократии, то у нас есть презумпция невиновности. Вину человека доказывают именно правоохранительные органы,
– подчеркнул Лисянский.
Украинцы – не россияне
Лисянский подчеркнул, что принудительно мобилизованных украинцев нужно отличать от россиян, давать более мягкое наказание и делать все, чтобы они и дальше массово сдавались в плен. "Чем больше они будут сдаваться, тем меньше пуль будет выпущено в воинов ВСУ", – отметил он.
Правозащитник отмечает, что россияне активно используют принудительно мобилизованных на линии обороны. Так, недавно в Авдеевке погибли почти 17 человек, ведь для оккупантов они – пушечное мясо. Следовательно, мужчин призывают прятаться и уклоняться от службы.
Что касается "отказников", их сажают в тюрьмы и пытаются сломать. Безусловно, имеют место и издевательства.
Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях: коротко
- россияне продолжают пополнять человеческий ресурс путем принудительной мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Как уберечься от призыва – рассказал правозащитник.
- Качество личного состава не очень волнует оккупантов. Они мобилизуют даже бездомных, пьяниц и наркоманов.
- О желании воевать жителей оккупированных территорий даже не спрашивают. Один из мужчин просто вышел за хлебом, а оказался – под Изюмом.
Что оккупанты делают с отказниками на оккупированном Донбассе? – Лисянский: смотрите видео