Ті, хто не має бажання воювати за росіян та вбивати українців, одразу ж здаються в полон. Але вони мають довести, що не вчиняли воєнних злочинів. Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський.

Варте уваги Тисячі безногих не стали на заваді: кремль готує ґрунт для масової мобілізації

За словами Лисянського, росіяни примусово мобілізували понад 100 тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. "Не можна сказати, що усіх відправили на фронт. Там є багато функцій, зокрема логістичні, укріплення лінії оборони тощо", – пояснив він.

Має працювати законодавство

Лисянський розповів про свого підзахисного – вчителя інформатики, якого мобілізували 23 лютого. "Його забрали під конвоєм і відправили на військові збори. Згодом він та інші опинилися у Харкові, Іловайську, вони рили окопи, а як тільки побачили ЗСУ – одразу здалися в полон", – розповів правозахисник.

Наразі чоловікам інкримінують державну зраду й тероризм. Їм загрожує від 13 до 15 років. На думку Лисянського, це несправедливо.

Колаборанту з Харківщини дали 5 років позбавлення волі умовно, з терміном випробування 4 роки. Співробітнику СБУ, який скоїв державну зраду, також отримав умовний термін. Мого підзахисного перевіряли на поліграфі, він нікого не вбивав,

– говорить Лисянський.

Він переконаний, що у такому випадку має працювати українське законодавство. Мотиви, чому люди там опинилися, різні. Відповідно, не має бути однакових термінів.

Лисянський додав, що раніше Данілов, Арестович та Міністерство реінтеграції вже закликали примусово мобілізованих українців здаватися українським воїнам, адже вони – жертви. "А який сенс їм здаватися, якщо ми їм по 15 років?", – каже Лисянський.

На думку правозахисника, примусово мобілізованих можна судити за 260 статтею – участь у незаконних збройних формуваннях. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі умовно, перебування у колонії поселення або ув'язнення від 3 років.

Якщо ми говоримо про верховенство права, демократію, то у нас є презумпція невинуватості. Вину людини доводять саме правоохоронні органи,

– підкреслив Лисянський.

Українці – не росіяни

Лисянський наголосив, що примусово мобілізованих українців треба відрізняти від росіян, давати м'якше покарання і робити усе, аби вони й далі масово здавалися у полон. "Чим більше вони даватимуться, тим менше куль буде випущено у воїнів ЗСУ", – зауважив він.

Важливо! Станом на квітень, вже загинули 23 – 24 тисячі українців, яких мобілізували на тимчасово окупованих територіях. Однак точно порахувати цю кількість неможливо, адже росіяни продовжують приховувати ці дані. Вони ввели обмеження на кількість людей, які можуть бути присутніми на похоронах. Крім того, фото та відеозйомка заборонена.

Правозахисник наголошує, що росіяни активно використовують примусово мобілізованих на лінії оборони. Так, нещодавно в Авдіївці загинуло майже 17 людей, адже для окупантів вони – гарматне м'ясо. Відтак чоловіків закликають ховатися й ухилятися від служби.

Що ж до "відмовників", їх саджають у тюрми й намагаються зламати. Безперечно, мають місце і знущання.

Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях: коротко

росіяни продовжують поповнювати людський ресурс шляхом примусової мобілізації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України. Як вберегтися від призову – розповів правозахисник.

Якість особового складу не вельми хвилює окупантів. Вони мобілізують навіть безхатченків, п'яниць та наркоманів.

Про бажання воювати мешканців окупованих територій навіть не запитують. Один з чоловіків просто вийшов по хліб, а опинився – під Ізюмом.

Що окупанти роблять з відмовниками на окупованому Донбасі? – Лисянський: дивіться відео