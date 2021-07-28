Сейчас темпы паспортизации выросли. Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко отметил, что на временно оккупированных территориях сейчас находится около 2,5 миллиона человек. Через пункты паспортизации пока прошло примерно 705 тысяч, то есть почти миллион российских паспортов.

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Он добавил, что при деоккупации Украина получит территорию фактически с гражданами России. И это крайне сложная проблема, которую создает оккупационная власть России, ведь с одной стороны большинство жителей оккупированных территорий Украины загнаны в патовую ситуацию.

"Большинство наших с вами соотечественников находится в оккупации в качестве заложников и получение второго паспорта именно России – для них это стратегия выживания. У них нет возможности переехать на свободную территорию материковой Украины, нет жилья, рабочего места. Они вынуждены там выживать, с верой, с надеждой, что Украина туда вернется", – сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Паспортизация в ОРДЛО – угроза нацбезопасности Украины

Одновременно это представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины и Европы, поскольку паспортизированная молодежь вынуждена будет пополнять вооруженные силы оккупантов.

Все равно, те, кто получил паспорта (российские – 24 канал) едут в Ростовскую область, там сохраняют их данные. Их вносят в реестр вооруженных сил России, в резерв. И при случае Российская Федерация их сможет мобилизовать,

– сказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

В конце концов эта паспортизация составит большую проблему для Украины после деоккупации захваченных Россией территорий. По словам политолога Владимира Фесенко, нельзя допустить, чтобы в составе Украины появился анклав, где больше, чем половина населения будет иметь паспорта другого государства – через них возможно воздействие на государство изнутри.

Принудительная паспортизация на Донбассе: смотрите видео

Как остановить насильственную паспортизацию

Поэтому сначала Украине следует приложить максимум усилий, чтобы остановить насильственную паспортизацию ОРДЛО. Политолог Олег Саакян отметил, что нужно готовить доказательную базу для того, чтобы люди, которые будут причастны к этому процессу, получали персональные санкции в частности. В то же время принудительная паспортизация Россией ОРДЛО развязывает Украине руки в вопросе минских соглашений.

Это в принципе наиболее выразительное доказательство того, что Россия не имеет самых малых намерений выполнять минские договоренности. В таких условиях обращения, например, наших западных партнеров по какой-то формуле Штайнмайера теряют всякий смысл,

– отметил политолог Дмитрий Онещук.

Российская паспортизация нарушает минские договоренности

Поскольку паспортизация является грубым нарушением минских договоренностей, то всякий смысл теряет и проведение выборов на оккупированных территориях. Политический эксперт Владимир Фесенко сказал, что если, условно, половина жителей ОРДЛО получит российские паспорта, тогда переходные выборы на Донбассе теряют смысл.

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Украинской власти стоит уже работать над концепцией реинтеграции принудительно паспортизованных граждан. В то же время насильственной паспортизацией оккупированных территорий Украины Россия углубляет свои стратегические риски. Ведь если в осенних выборах в Госдуму примут участие жители ОРДЛО, то они имеют все шансы быть признанными нелегитимными во всем цивилизованном мире.