Наразі темпи паспортизації зросли. Колишній заступник голови СБУ Віктор Кононенко зазначив, що на тимчасово окупованих територіях наразі перебуває приблизно 2,5 мільйона людей. Через пункти паспортизації наразі пройшло приблизно 705 тисяч, тобто майже мільйон російських паспортів.

До теми Погрожують "бесідами" в МДБ: окупанти на Донбасі змушують людей отримувати паспорти Росії

Він додав, що при деокупації Україна отримає територію фактично з громадянами Росії. І це вкрай непроста проблема, яку створює окупаційна влада Росії, адже з однієї сторони більшість мешканців окупованих територій України загнані в патову ситуацію.

"Більшість наших з вами співвітчизників перебуває в окупації як заручники і отримання другого паспорту саме Росії – для них це стратегія виживання. У них немає можливості переїхати на вільну територію материкової України, немає житла, робочого місця. Вони змушені там виживати, з вірою, з надією, що Україна туди повернеться", – сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Паспортизація в ОРДЛО – загроза нацбезпеці України

Водночас це становить серйозну загрозу національній безпеці України та Європи, оскільки паспортизована молодь змушена буде поповнювати збройні сили окупантів

Все одно, ті, хто отримав паспорти (російські – 24 канал) їдуть до Ростовської області, там зберігають їхні дані. Їх вносять в реєстр збройних сил Росії, в резерв. І за нагоди Російська Федерація їх зможе мобілізувати,

– сказав засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

Зрештою ця паспортизація складатиме велику проблему для України після деокупації захоплених Росією територій. За словами політолога Володимира Фесенка, не можна допустити, щоб в складі України з'явився анклав, де більше, ніж половини населення матиме паспорти іншої держави – через них ймовірний вплив на державу зсередини.

Примусова паспортизація на Донбасі: дивіться відео

Як зупинити насильницьку паспортизацію

Тому спочатку Україні варто докласти максимум зусиль, аби зупинити насильну паспортизацію ОРДЛО. Політолог Олег Саакян зазначив, що потрібно готувати доказову базу для того, щоб люди, які будуть причетні до цього процесу, отримували персональні санкції зокрема. Водночас примусова паспортизація Росією ОРДЛО розв'язує Україні руки в питанні мінських угод.

Це в принципі найбільш виразний доказ того, що Росія не має найменших намірів виконувати мінські домовленості. В таких умовах звернення, наприклад, наших західних партнерів щодо якоїсь формули Штайнмайєра втрачають будь-який сенс,

– зазначив політолог Дмитро Онещук.

Російська паспортизація порушує мінські домовленості

Оскільки паспортизація є грубим порушенням мінських домовленостей, то будь-який сенс втрачає й проведення виборів на окупованих територіях. Політичний експерт Володимир Фесенко сказав, що якщо, умовно, половина мешканців ОРДЛО отримає російські паспорти, тоді перехідні вибори на Донбасі втрачають сенс.

Читайте також Окупація в дії: жителям Донбасу з роспаспортами дозволять голосувати на виборах у Держдуму

Українській владі варто вже працювати над концепцією реінтеграції примусово паспортизованих громадян. Водночас насильною паспортизацією окупованих територій України Росія поглиблює свої стратегічні ризики. Адже якщо в осінніх виборах до Держдуми візьмуть участь мешканці ОРДЛО, то вони мають всі шанси бути визнані нелегітимними у всьому цивілізованому світі.