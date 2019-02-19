Приобрел поврежденный автомобиль, потому что заболел: кандидаты в судьи о своих декларациях

Кто пойдет в Верховный суд, а кто в Антикоррупционный – все это решает Комиссия. Она проводит конкурсы, оценивает кандидатов в судьи и новости об их уголовных делах. Все те судьи, которые приняли взятку, затягивали на годы дело по топ-коррупционерам – частично ее ответственность, ведь этих судей на должности брали члены Комиссии.

Когда президент задумал создать Антикоррупционный суд, то решил, что наблюдать за украинской Комиссией должны международные эксперты. Ими стали представители Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Македонии. Оказалось, что для них нестыковки в ценах автомобилей кандидатов в Антикоррупционный суд таки имеют значение.

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То, что украинская Комиссия чистит судейские ряды неохотно, доказал конкурс в Верховный суд, куда попал каждый четвертый кандидат с отрицательным заключением Общественного совета добродетели.

Например, Ольга Ступак – нынешняя судья Верховного суда НАБУ подозревается во лжи в декларации. Она указала, что купила BMW X5 за деньги от продажи Land Cruiser. Собеседование Ольга Ступак прошла и стала судьей Верховного суда. Комиссию не взволновало, что Land Cruiser она продала уже после покупки BMW X5.



Ольга Ступак

Судья в отставке Анатолий Квятковский рассказал, что купил машину KIA Sportage 2016 года за 150 тысяч гривен. Оказалось, что авто было таким дешевым, потому что имело огромные проблемы с двигателем и машина почти не ехала.

У членов Общественного совета международных экспертов появился вопрос – если она фактически не ездила, то как экс-судья Квятковский мог приехать на ней в сервисный центр МВД и зарегистрировать ее.

Заболел, поэтому приобрел первое лучшее авто, хоть и с поломанным двигателем, потом попросил отвезти авто на регистрацию и к механику, который дал чек на ремонт в размере 50 тысяч гривен. Международные эксперты не поверили Анатолию Квятковскому и закрыли экс-судье вход в Антикоррупционный суд.

Кандидатку Диану Занину, кроме объяснений откуда у нее дома в Италии, Комиссия и международники решили спросить еще по теории. Только адвокат, которая планировала иметь дело в суде, не знала разницы между НАПК и НАБУ.



Председатель Общественного совета международных экспертов сэр Энтони Хупер

Международники в результате забанили 42 из 49 кандидатов. Но проблема в том, что этот прорыв мы видим только на конкурсе в Антикоррупционный суд. Впоследствии международники поедут и мы опять останемся один на один с фантастическими историями обогащения, которым верит Квалифкомиссия.

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