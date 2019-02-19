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      Придбав пошкоджене авто, бо захворів: як кандидати у судді пояснюють свої декларації

      135 Читать новость на русском
      Судді
      Судді / www.patrioty.org.ua

      Хто піде у Верховний суд, а хто в Антикорупційний – усе це вирішує Комісія. Вона проводить конкурси, оцінює кандидатів у судді та новини щодо їх кримінальних справ. Усі ті судді, які взяли хабар, затягували на роки справу по топ-корупціонерам – частково її відповідальність, адже цих суддів на посади брали члени Комісії.

      Коли президент задумав створити Антикорупційний суд, то вирішив, що наглядати за українською Комісією мають міжнародні експерти. Ними стали представників Канади, Британії, Данії, Литви та Македонії. Виявилося, що для них нестиковки у цінах автівок кандидатів до Антикорупційного суду таки має значення. 

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      Те, що українська Комісія чистить суддівські ряди неохоче, довів конкурс до Верховного суду, куди потрапив кожен четвертий кандидат із негативним висновком Громадської ради доброчесності.

      Наприклад, Ольга Ступак – нинішня суддя Верховного суду НАБУ підозрюється у брехні в декларації. Вона вказала, шо купила BMW X5 за гроші від продажу Land Cruiser. Співбесіду Ольга Ступак пройшла і стала суддею Верховного суду. Комісію не схвилювало, що Land Cruiser вона продала вже після покупки BMW X5.

      Ольга Ступак
      Ольга Ступак

      Суддя у відставці Анатолій Квятковський розповів, що купив машину KIA Sportage 2016 року за 150 тисяч гривень. Виявилося, що авто було таким дешевим, бо мало величезні проблеми з двигуном і машина майже не їхала. 

      У членів Громадської ради міжнародних експертів з'явилося питання – якщо вона фактично не їздила, то як екс-суддя Квятковський міг приїхати на ній в сервісний центр МВС та зареєструвати її. 

      Захворів, тому придбав перше краще авто, хоч і з поламаним двигуном, потім попросив відвезти авто на реєстрацію й до механіка, який дав чек на ремонт у розмірі 50 тисяч гривень. Міжнародні експерти не повірили Анатолію Квятковському і закрили екс-судді вхід до Антикорупційного суду.

      Кандидатку Діану Заніну, окрім пояснень звідки в неї будинку в Італії, Комісія та міжнародники вирішили попитати ще по теорії. Тільки адвокатка, яка планувала мати справу в суді, не знала різниці між НАЗК та НАБУ.

      Ентон Хупер
      Голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер

      Міжнародники в результаті забанили 42 із 49 кандидатів. Але проблема в тому, що цей прорив ми бачимо тільки на конкурсі до Антикорупційного суду. Згодом міжнародники поїдуть і ми знову залишимося сам на сам із фантастичними історіями збагачення, яким вірить Кваліфкомісія.

      Дивіться повний випуску програми "SudMarina":

       

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      Теги: Новини України Верховний суд України Корупція Судді е-декларування Авто Гроші Антикорупційний суд Хабар
      Джерело: 24 Канал
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