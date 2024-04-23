Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том, что Кулеба подтвердил информацию о приостановлении консульских услуг для мужчин призывного возраста отметив, что пребывание за рубежом не освобождает от обязанностей перед Родиной.
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Поэтому, прежде всего это необходимо для установления справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.
Как теперь быть украинцам за рубежом
Поскольку мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.
То, для того, чтобы избежать неприятностей, они должны обновить персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации.
Сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК. Или же можно будет оформить паспорт только с одновременным обновлением данных.
Исключения
Норма не применяется к таким консульским случаям:
- при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;
- при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;
- второй из родителей этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;
- совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.
Что этому предшествовало
Утром 23 апреля в украинском консульстве в Польше сообщили, что приостановили прием документов для мужчин призывного возраста. Аналогичное заявление сделали и в украинском консульстве в Барселоне.
В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщили, что также приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Выдают документы только детям до 12 лет, ведь там отсутствует биометрическая верификация.
В то же время подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.