Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку наголосивши, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.

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Тож, передусім це необхідно для встановлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

Як тепер бути українцям за кордоном

Оскільки чоловіки за кордоном без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) не зможуть ані оформити паспорт чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами.

То, для того, щоб уникнути неприємностей, вони мають оновити персональні дані впродовж 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію.

Зробити це можна телефоном або через електронну пошту ТЦК. Або ж можна буде оформити паспорт тільки з одночасним оновленням даних.

Винятки

Норма не застосовується до таких консульських випадків:

під час оформлення посвідчення на повернення в Україну;

під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Важливо! У МЗС пообіцяли невдовзі надати уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання ним чинності. Зауважимо, що закон про мобілізацію набуває чинності через місяць з моменту його опубілкування, а саме – з 18 травня. Усі громадяни призивного віку мають оновити свої дані у термін 60 днів.

Що цьому передувало

Зранку 23 квітня в українському консульстві у Польщі повідомили, що призупинили прийом документів для чоловіків призовного віку. Анологічну заяву зробили й в українському консульстві у Барселоні.

У Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомили, що також призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Видають документи лише дітям до 12 років, адже там відсутня біометрична верифікація.

Водночас подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.