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      Припять – жива: как сейчас выглядит город-символ Чернобыльской катастрофы

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      Прежние жители оставили в центре Припяти символическое поздравление / 24 канал

      На днях Припяти исполнилось 50 лет. В честь годовщины город посетили его бывшие жители и был презентован масштабный артперформанс. Несмотря на то, что последние 34 года город является заброшенным, жители убеждены: он живет. По крайней мере в их воспоминаниях.

      Призрак, мертвый город или отчужденная зона – именно так уже больше 30 лет называют Припять. Когда-то здесь проживали более 47 тысяч человек, которых эвакуировали после Чернобыльской катастрофы. Однако и сейчас город постоянно посещают иностранные туристы, девственная природа пробивается сквозь бетонные стены, а по улицам города разгуливают собаки – не единственные его жители. Как и в любом уголке мира там есть небо и солнце – Припять продолжает жить.

      Интересно: Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле презентовали рекордную диджитал-скульптуру

      В селах неподалеку на балконах домов сушится одежда, с подоконников квартир виднеются вазоны, а из окон ярко бьет свет. На улицах почти нет людей, время от времени проезжают авто. С наступлением вечера эта местность не отличается от любого плохо освещенного спального района и никак не похожа на зону отчуждения.

      То, что действительно отличает пригород Припяти от других населенных пунктов, – это отсутствие замусоренных обочин, шума машин и отголоски советской эпохи, которыми пропитан каждый сантиметр Чернобыльской зоны.

      прип'ять
      прип'ять
      прип'ять
      Въезд в Припять / 24 канал

      Поздравить свой родной город приехала и Елена Панцюк (Онищенко) – общественную деятельницу и журналистку называет "той, кто хранит воспоминания о Припяти". Когда произошла Чернобыльская катастрофа, Елена была ребенком, а сейчас призывает всех, кого эвакуировали из города, находить друг друга и объединяться.

      Припять – живая. Она никогда не умрет для тех, кто ее любит. Для нас, припятчан, сказать, что Припять – это город-призрак или "мертвый" город, – это настоящая трагедия. Мы должны помнить и передавать воспоминания о Припяти своим детям. Может, на столетний юбилей приедут уже они,
      – говорит женщина.

      Елена уточнила: с 1986 года День города Припять не отмечали. И это – кдва ли не первое празднование такого масштаба. Она представляет – если бы не произошла Чернобыльская катастрофа, такого резонанса вокруг юбилея не было бы: "Мы бы просто жили спокойно, достроили бы 5-й реактор и праздновали бы совсем по-другому".

      прип'ять
      прип'ять
      Елена ценнейшим артефактом из Припяти называет школьный фотоальбом / 24 канал

      С центральной площади города смотрит отель "Полесье". Здание высотой более 25 метров в день 50-летия города является не просто сооружением, а частью артобъекта. Диджитал-барельеф "Прометей" в день Припяти презентовал Валерий Коршунов, автор культурного проекта ARTEFACT.

      "Это – медиа-арт, цифровое искусство, здесь собрано несколько технологий, они работают в нескольких плоскостях. Действо происходит под звуки Чернобыля, которые записывали в этой зоне", – объясняет медиа-артист Валерий Коршунов.

      Видеоперформенс состоял из нескольких частей / 24 канал

      Проекция общей площадью 350-метров стала первой и крупнейшей мапинг-проекцией Чернобыльской зоны. Современная 3D-графика, наполненная глубоким смыслом, пересекалась с хроникой молодой Припяти под трогательный саундтрек.

      "Удалось передать как положительные, так и некие негативные мелодии города, эмоции, лай собак на фоне, скрип старых дверей и стук старых мест. Припять жива, и я надеюсь, что мы своей музыкой это доказали", – рассказал пианист Лесик Якимчук.

      Смотрите видео перформанса:

      Видеоарт-работа рассказывала историю Прометея – одного из символов города Припять, оживляя воспоминания и представляя современный подарок жителям города.

      Известный миф о Прометее припятчане после катастрофы принимали очень близко к сердцу. В этой истории речь идет о полубоге Прометее, который забрал у богов огонь и подарил его людям. Во второй части мифа боги наказали титана. Авторы проекта решили рассказать его до конца, ведь в итоге на самом деле Прометея освободили.

      Припять сегодня / 24 канал

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      Автор: Уляна Верстюк, Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Чернобыль
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