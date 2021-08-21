Что будут делать в Чернобыльской зоне

Программу по реновации пока запланировали на два года. За это время некоторые объекты будут консервировать, чтобы они не разрушились окончательно, кое-что будут достраивать и разрабатывать проекты и сметную документацию.

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В 2021 году запланировано, что будут законсервированы такие объекты, как кафе "Припять", смотровая крыша 16-этажки, квартира-музей Владимира Правика (пожарный, ликвидатор Чернобыльской катастрофы).

А местный автовокзал, бассейн и объект Дуга доведут до ума, но при этом сохранят в их оригинальном состоянии.

На 2021 год запланированы изыскательские исследования и проектно-сметная документация по объектам:

Кафе "Припять";

Крыша 16-этажки;

Квартира Владимира Правика;

КПП "Дитятки";

Чернобыль-Хаб;

Вертолетная площадка;

радиолокационная станция "Дуга";

бассейн Лазурный;

отель "Полесье".

В 2021 году будут реализованы изыскательские работы, проектно-сметная документация и строительные работы по установке санитарных зон в зоне отчуждения.



Речной порт в городе Припять, отсюда можно было добраться до Киева на "ракете" (речное судно), со шлюзованием это занимало три часа / Фото 24 канал, Анастасия Ищенко

Какие объекты законсервируют и реконструируют

Кроме того, полностью будет реконструировано КПП "Дитятки". Оно превратится в новый современный технический терминал, который уменьшит время прохождения контроля для туристов и рабочих. Строительство этого объекта запланировано на 2022 год.

Прежнее СТО планируют превратить в современный хаб, который должен стать сердцем зоны. Проектирование этого объекта закончится уже в 2021 году, а строительство – в следующем.

Кинотеатр "Прометей" с мозаиками команды известного художника Ивана Литовченко / Фото 24 канал, Анастасия Ищенко

На реновацию туристических объектов в Чернобыльской зоне отчуждения выделили 30 миллионов гривен.

Илона Шнейдер рассказывает, что такое консервация и какие этапы она включает.

У консервации есть три этапа:

Первый этап – это изыскательские работы . Это те исследования, которые помогают понять, в каком состоянии здание, чтобы потом планировать работы. В этом году будут завершены все изыскательские работы по тем трем объектам, которые были названы (кафе "Припять", автовокзал, смотровая крыша 16-этажки, кстати, в этом доме также находится квартира Владимира Правика, где воссоздадут его музей).

. Это те исследования, которые помогают понять, в каком состоянии здание, чтобы потом планировать работы. В этом году будут завершены все изыскательские работы по тем трем объектам, которые были названы (кафе "Припять", автовокзал, смотровая крыша 16-этажки, кстати, в этом доме также находится квартира Владимира Правика, где воссоздадут его музей). Второй этап – проектирование . Он тоже будет завершен в 2021 году.

. Он тоже будет завершен в 2021 году. Третий этап – строительные работы, которые будут завершены в 2022 году.



Колесо обозрения в Припяти так и не запустили в работу, его построили за полгода до трагедии 1986 года / Фото 24 канал, Анастасия Ищенко

Лала Тарапакина, советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам развития зоны отчуждения и руководительница проекта "Чернобыль. Сохранение", добавила, что будет не только консервирование и реконструкция, также начнутся исследования по Чернобылю-2 – это радиолокационная станция "Дуга". Кроме этого будут воссозданы концептуальные музеи, один из них – это Музей на Дуге.

Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга" / Фото 24 канал, Анастасия Ищенко

Как дела с туризмом в зоне

Так, по состоянию на 2019 год было запланировано довести посещение зоны отчуждения в 2020 году до миллиона человек. Но в 2020 году мир закрылся на карантин, а потому планы не воплотились в жизнь.

В 2021 году вышли на уровень 2018 года – за полгода заехали 32 тысячи человек. Но в том же 2019 году было 124 тысячи туристов.



Отель "Полесье" / Фото: 24 канал, Анастасия Ищенко

Наш план – миллион туристов за пять лет, несмотря на карантин,

– добавила Лала Тарапакина.

Эксперты добавляют, что ни одна группа туристов в зону отчуждения официально не заезжает без сопровождения. Все сопровождающие снабжаются трекерами. Так как только по статистике 2017 года в зоне пропали без вести 5 человек: 3 – это самопоселенцы, а 2 – сталкеры.

Мы имеем возможность отслеживать их передвижения. Это гарантирует, что группа не будет отклоняться от маршрута, если группа заблудится, мы сможем быстро ее разыскать,

– говорит заместитель руководителя ЦОТИО Кирилл Гарник.

Также в середине Припяти хотят разделять группы туристов. Потому что этот город хотят увидеть аутентично, без людей, а вместо этого сталкиваются с большим количеством туристов. Планируется организовывать экскурсии так, чтобы группы минимально пересекались.



Дворец культуры "Энергетик". Именно это место жители считают сердцем Припяти, а не колесо обозрения / Фото: 24 канал, Анастасия Ищенко