Що будуть робити у Чорнобильській зоні

Програму по реновації поки запланували на два роки. За цей час деякі об’єкти будуть консервувати, щоб вони не зруйнувалися остаточно, дещо будуть добудовувати та розробляти проєкти і кошторисну документацію.

Читайте також У Прип'яті відновлять 3 туристичні об'єкти: на ремонт виділили 30 мільйонів гривень

У 2021 році заплановано, що будуть законсервовані такі об’єкти, як кафе "Прип'ять", оглядовий дах 16-поверхівки, квартира-музей Володимира Правика (пожежник, ліквідатор Чорнобильської катастрофи).

А місцевий автовокзал, басейн та Дуга доведуть до ладу, але при цьому збережуть у їхньому оригінальному стані.

На 2021 рік заплановані вишукувальні дослідження та проєктно-кошторисна документація по об'єктах:

Кафе "Прип’ять"

Дах 16-поверхівки

Квартира Володимира Правика

КПП "Дитятки"

Чорнобиль-Хаб

Гелікоптерний майданчик

радіолокаційна станція "Дуга";

басейн Лазурний;

готель "Полісся".

У 2021 році будуть реалізовані вишукувальні роботи, проєктно-кошторисна документація та будівельні роботи по встановленню санітарних зон в зоні відчуження.

Річковий порт у місті Прип'ять, звідси можна було дістатися до Києва на "Ракеті" (річкове судно), зі шлюзуванням це займало три години / Фото 24 канал, Анастасія Іщенко

Які об’єкти законсервують та реконструюють

Окрім того, повністю буде реконструйоване КПП "Дитятки". Воно перетвориться на новий сучасний технічний термінал, який зменшить час проходження контролю для туристів та робітників. Будівництво цього об’єкту заплановане на 2022 рік.

Колишнє СТО планують перетворити на сучасний хаб, який повинен стати серцем зони. Проєктування цього об’єкту закінчиться вже у 2021 році, а будівництво у наступному.

Кінотеатр "Прометей" з мозаїками команди відомого художника Івана Литовченко / Фото 24 канал, Анастасія Іщенко

На реновацію туристичних об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження виділили 30 мільйонів гривень.

Ілона Шнейдер розповідає, що таке консервація і які етапи вона включає.

У консервації є три етапи:

Перший етап – це вишукувальні роботи . Це ті дослідження, які допомагають зрозуміти у якому стані будівля, щоб потім планувати роботи. У цьому році будуть завершені всі вишукувальні роботи по тим трьом об’єктам, які були названі (кафе "Прип'ять", автовокзал оглядовий дах 16-поверхівки, до речі, у цьому будинку також знаходиться квартира Володимира Правика, де відтворять його музей).

. Це ті дослідження, які допомагають зрозуміти у якому стані будівля, щоб потім планувати роботи. У цьому році будуть завершені всі вишукувальні роботи по тим трьом об’єктам, які були названі (кафе "Прип'ять", автовокзал оглядовий дах 16-поверхівки, до речі, у цьому будинку також знаходиться квартира Володимира Правика, де відтворять його музей). Другий етап – проєктування . Він також буде завершений у 2021 році.

. Він також буде завершений у 2021 році. Третій етап – будівельні роботи, які будуть завершені у 2022 році.

Колесо огляду у Прип'яті так і не запустили у роботу, його побудували зі пів року до трагедії 1986 року / Фото 24 канал, Анастасія Іщенко

Лала Тарапакіна, радниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань розвитку зони відчуження та керівниця проєкту "Чорнобиль. Збереження", додала, що буде не лише консервування та реконструкція, також розпочнуться дослідження по Чорнобиль-2, це радіолокаційна станція "Дуга". Окрім цього будуть відтворені концептуальні музеї, один з них – це Музей на Дузі.

Загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга" / Фото 24 канал, Анастасія Іщенко

Як справи з туризмом у зоні

Так, станом на 2019 рік було заплановано довести відвідування зони відчуження у 2020 році до мільйона людей. Але у 2020 році світ закрився на карантин, а тому плани не втілилися у життя.

У 2021 році вийшли на рівень 2018 року – за пів року заїхали 32 тисячі людей. Але у тому ж 2019 році було 124 тисячі туристів.

Готель "Полісся" / Фото: 24 канал, Анастасія Іщенко

Наш план – мільйон туристів за п’ять років, попри карантин,

– додала Лала Тарапакіна.

Експерти додають, що жодна група туристів у зону відчуження офіційно не заїжджає без супроводу. Всі супроводжуючі забезпечуються трекерами. Адже лише по статистиці 2017 року у зоні пропали безвісти 5 людей: 3 – це самопоселенці, а 2 – сталкери.

Ми маємо можливість відстежувати їхнє пересування. Це гарантує, що група не буде відхилятися від маршруту, якщо група заблукає, ми зможемо швидко її розшукати,

– каже заступник керівника ЦОТІЗ Кирило Гарник.

Також всередині Прип’яті хочуть розділяти групи туристів. Тому що це місто хочуть побачити автентично без людей, а натомість стикаються з великою кількості туристів. Планується організовувати екскурсії так, щоб групи мінімально перетиналися.

Палац культури "Енергетик". Саме це місце жителі вважають серцем Прип'яті, а не колесо огляду / Фото: 24 канал, Анастасія Іщенко