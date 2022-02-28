Природа помогает: в России на Курилах активизировался вулкан и выбросил пепел на 2,5 километра

На вулкане Эбеко, который расположен на северокурильском острове Парамушир, зафиксировали выброс пепла. Специалисты предупреждают, что летать возле него – опасно.

Вулкан выбросил пепел на высоту примерно 2,5 километра. Однако угрозы для жизни населения нет.

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На Курилах активизировался вулкан

На вулкане Эбеко 28 февраля зафиксировали мощный выброс пепла. Он расположен в 7 километрах к северо-западу от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

Днем в понедельник на вулкане Эбеко произошел парогазовый выброс на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении. В Северо-Курильске опадения пепла не наблюдалось. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет,

– говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи вулкана. Заметьте, что Эбеко – это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз он извергался в 2012 году. После этого наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко – маловероятно, ведь он принадлежит к древним затухающим вулканам.

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