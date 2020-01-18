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      Пришел уже богатым: Ткаченко рассказал о доходах Дубинского на 1+1

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      Александр Дубинский в футболке "Мама, любит скорость" / Скриншот с видео

      Когда Александр Дубинский работал на телеканале 1+1, то получал среднерыночную зарплату. Она не позволила ему вести тот роскошный образ жизни, который он ведет.

      Так нардеп Александр Ткаченко ответил на вопрос, действительно ли доходы и зарплата его однопартийца Дубинского на 1+1 позволяли ему вести роскошный образ жизни. Об этом Ткаченко рассказал в комментарии "Новому времени".

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      Дубинский пришел работать на канал человеком, который уже состоялся и который занимался бизнесом. Из того, что я знаю, у него была какая-то недвижимость,
      – заметил экс-гендиректор "плюсов".

      Ткаченко добавил: имущество, которое придется декларировать Дубинскому – это вопрос к нему самому.

      Его доходы на "плюсах" такой образ жизни не позволяли бы вести. На "плюсах" зарплаты – среднерыночные,
      – пояснил Ткаченко.

      Дубинский и его имущество: коротко

      • Оно у нардепа и бывшего журналиста – большое. Bihus.info в ноябре обнародовал сюжет о состоянии Дубинского и его семьи.
      • Депутат и его близкие родственники являются владельцами 24 (!) квартир в Киеве и 17 автомобилей. К примеру, мама Дубинского обладает Toyota Land Cruiser 2013 выпуска за 50 тысяч долларов, впрочем, на этой машине ездит сам нардеп.
      • Также "слуга народа" за последние 5 лет купил 10 автомобилей. У матери Дубинского за последние 5 лет появились 7 авто, в частности: два Mercedes-Benz G55 2009 и E55, Toyota Land Cruiser 2013 года, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 года. До 2016 года источником дохода матери нардепа была пенсия.
      • После выхода этого сюжета и резкой критики в свою сторону Дубинский поступил вызывающе – пришел в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Александр Ткаченко Олександр Дубинский
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