Пришел уже богатым: Ткаченко рассказал о доходах Дубинского на 1+1

Когда Александр Дубинский работал на телеканале 1+1, то получал среднерыночную зарплату. Она не позволила ему вести тот роскошный образ жизни, который он ведет.

Так нардеп Александр Ткаченко ответил на вопрос, действительно ли доходы и зарплата его однопартийца Дубинского на 1+1 позволяли ему вести роскошный образ жизни. Об этом Ткаченко рассказал в комментарии "Новому времени".

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Дубинский пришел работать на канал человеком, который уже состоялся и который занимался бизнесом. Из того, что я знаю, у него была какая-то недвижимость,

– заметил экс-гендиректор "плюсов".

Ткаченко добавил: имущество, которое придется декларировать Дубинскому – это вопрос к нему самому.

Его доходы на "плюсах" такой образ жизни не позволяли бы вести. На "плюсах" зарплаты – среднерыночные,

– пояснил Ткаченко.

Дубинский и его имущество: коротко