Прийшов уже заможним: Ткаченко розповів про доходи Дубінського на 1+1

Коли Олександр Дубінський працював на телеканалі 1+1, то отримував середньоринкову зарплату. Вона б не дозволила йому вести той розкішний спосіб життя, який він веде.

Так нардеп Олександр Ткаченко відповів на питання, чи дійсно доходи і зарплата його однопартійця Дубінського на 1+1 дозволяли йому вести розкішний спосіб життя. Про це Ткаченко розповів в коментарі "Новому времени".

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Дубінський прийшов працювати на канал людиною, яка вже відбулася і яка займалася бізнесом. З того, що я знаю, у нього була якась нерухомість,

– зауважив ексгендиректор "плюсів".

Ткаченко додав: майно, яке доведеться декларувати Дубінському – це питання до нього самого.

Його доходи на "плюсах" такий спосіб життя не дозволяли б вести. На "плюсах" зарплати – середньоринкові,

– пояснив Ткаченко.

Дубінський і його майно: коротко