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      Прийшов уже заможним: Ткаченко розповів про доходи Дубінського на 1+1

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      Олександр Дубінський у футболці "Мама, любить швидкість" / скріншот із відео

      Коли Олександр Дубінський працював на телеканалі 1+1, то отримував середньоринкову зарплату. Вона б не дозволила йому вести той розкішний спосіб життя, який він веде.

      Так нардеп Олександр Ткаченко відповів на питання, чи дійсно доходи і зарплата його однопартійця Дубінського на 1+1 дозволяли йому вести розкішний спосіб життя. Про це Ткаченко розповів в коментарі "Новому времени".

      Цікаво: Розкішне життя Дубінського і Кернеса: найрезонансніші розслідування 2019 року

      Дубінський прийшов працювати на канал людиною, яка вже відбулася і яка займалася бізнесом. З того, що я знаю, у нього була якась нерухомість,
      – зауважив ексгендиректор "плюсів".

      Ткаченко додав: майно, яке доведеться декларувати Дубінському – це питання до нього самого.

      Його доходи на "плюсах" такий спосіб життя не дозволяли б вести. На "плюсах" зарплати –  середньоринкові,
      – пояснив Ткаченко.

      Дубінський і його майно: коротко

      • Воно у нардепа та колишнього журналіста – неабияке. Bihus.info у листопаді оприлюднив сюжет про статки Дубінського та його сім’ї.
      • Депутат і його близькі родичі є власниками 24 (!) квартир у Києві та 17 автомобілів. Приміром, мама Дубінського володіє Toyota Land Cruiser 2013 року випуску за 50 тисяч доларів, втім, на цій автівці їздить сам нардеп.
      • Також "слуга народу" за останні 5 років купив 10 автомобілів. У матері Дубінського за останні 5 років з’явилися 7 авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року. До 2016 року джерелом доходу матері нардепа була пенсія.
      • Після виходу цього сюжету та різкої критики у свій бік Дубінський повівся зухвало – прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Дубінський Олександр Ткаченко Верховна Рада Слуга народу
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