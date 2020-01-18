Прийшов уже заможним: Ткаченко розповів про доходи Дубінського на 1+1
Коли Олександр Дубінський працював на телеканалі 1+1, то отримував середньоринкову зарплату. Вона б не дозволила йому вести той розкішний спосіб життя, який він веде.
Так нардеп Олександр Ткаченко відповів на питання, чи дійсно доходи і зарплата його однопартійця Дубінського на 1+1 дозволяли йому вести розкішний спосіб життя. Про це Ткаченко розповів в коментарі "Новому времени".
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Дубінський прийшов працювати на канал людиною, яка вже відбулася і яка займалася бізнесом. З того, що я знаю, у нього була якась нерухомість,
– зауважив ексгендиректор "плюсів".
Ткаченко додав: майно, яке доведеться декларувати Дубінському – це питання до нього самого.
Його доходи на "плюсах" такий спосіб життя не дозволяли б вести. На "плюсах" зарплати – середньоринкові,
– пояснив Ткаченко.
Дубінський і його майно: коротко
- Воно у нардепа та колишнього журналіста – неабияке. Bihus.info у листопаді оприлюднив сюжет про статки Дубінського та його сім’ї.
- Депутат і його близькі родичі є власниками 24 (!) квартир у Києві та 17 автомобілів. Приміром, мама Дубінського володіє Toyota Land Cruiser 2013 року випуску за 50 тисяч доларів, втім, на цій автівці їздить сам нардеп.
- Також "слуга народу" за останні 5 років купив 10 автомобілів. У матері Дубінського за останні 5 років з’явилися 7 авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року. До 2016 року джерелом доходу матері нардепа була пенсія.
- Після виходу цього сюжету та різкої критики у свій бік Дубінський повівся зухвало – прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".