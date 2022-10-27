Мобилизация в Украине: что делать, если на работу пришла повестка

Закон позволяет вручать военнообязанным повестки на работе. Поэтому повестка может прийти и по месту вашего труда.

Адвокат Кирилл Казак рассказал, что порядок действий руководителя предприятия и взаимодействия с государственными органами предусмотрен законодательством, а также правительственным постановлением № 921 от 7 декабря 2016 года. Воинский учет на предприятии является первичным звеном, которое обеспечивает сбор информации о военнообязанных, предоставление ее в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Работодатель обязан известить работника о повестке и проконтролировать, чтобы он явился в военкомат.

Что должен сделать работодатель, если работнику пришла повестка

издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП,

доказать приказ к сведению призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП,

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП,

проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных ТЦК и СП.

То есть работодатель, получив повестку, должен издать приказ с уведомлением военнообязанных о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки, довести этот приказ до сведения работников и обеспечить их прибытие в военкомат. В случае неявки руководитель должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время.

Если работник отказывается подписать приказ, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат, тогда следует составить акт об отказе от подписи комиссионного приказа в присутствии трех человек и отправить его в ТЦК.

Когда работодатель может не вручать повестку работнику

Когда работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном.

Когда работодатель накануне уволил работника. Тогда работодатель должен обратиться в военкомат и объяснить, что по этой причине не может вручить документ. Однако адвокат добавил, что "если военкомат захочет вызвать личность, это не будет препятствием для того, чтобы была обеспечена его явка".

Напомним, что 12 августа президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Он примет решение об их продлении или отмене до 20 ноября.

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