Пришла "маленькая фея": с экс-министром юстиции в прямом эфире случился курьез
В курьезную ситуацию в прямом эфире одного из телеканалов попал бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович. Во время включения политика в кадре неожиданно появилась его внучка.
Соответствующее видео появилось на Facebook-странице 112 канала.
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Девочка улыбалась и не отходила от дедушки, пока тот всерьез пытался отвечать на вопросы телеведущего.
Сам журналист не выдержал такой детской непосредственности и рассмеялся.
Невозможно просто слушать сейчас про серьезные вещи, глядя на эту маленькую фею. Я не знаю, как мы дальше будем продолжать эфир,
– отметил журналист.
Видео с экс-министром Лавриновичем и его маленькой внучкой, которая появилась в кадре: