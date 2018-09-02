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Пришла "маленькая фея": с экс-министром юстиции в прямом эфире случился курьез

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В прямой эфир с Лавриновичем ворвалась "маленькая фея"
В прямой эфир с Лавриновичем ворвалась "маленькая фея" / Скриншот из видео

В курьезную ситуацию в прямом эфире одного из телеканалов попал бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович. Во время включения политика в кадре неожиданно появилась его внучка.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице 112 канала.

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Девочка улыбалась и не отходила от дедушки, пока тот всерьез пытался отвечать на вопросы телеведущего.

Сам журналист не выдержал такой детской непосредственности и рассмеялся.

Невозможно просто слушать сейчас про серьезные вещи, глядя на эту маленькую фею. Я не знаю, как мы дальше будем продолжать эфир,
– отметил журналист.

Видео с экс-министром Лавриновичем и его маленькой внучкой, которая появилась в кадре:

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости журналисты
Источник: 24 Канал
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