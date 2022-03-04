Соответствующую информацию мэр предоставил по состоянию на 19:40 4 марта. То есть на 9-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Вознесенске пришлось взорвать мост

Сегодня (говорится о 4 марта – 24 канале) было 2 прилета на промзону. В микрорайоне Болгарка и на окраинах сел Новогригоровка и Раково, так и остаются российские войска,

– заявил Евгений Величко.

Политик объяснил, что там стоит тяжелая техника, однако большинство разошлось по балкам, фермам.

"Сегодня более-менее было тихо, агрессивных действий не было. Накануне, 3 марта, городским властям пришлось принять решение о подрыве моста, – это перекрыло проход в больницу", – объяснил Евгений Величко.

Он добавил, что 4 марта, по словам мэра города, проход был восстановлен.



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