Відповідну інформацію мер надав станом на 19:40 4 березня. Тобто на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Вознесенську довелось підірвати міст

Сьогодні (мовиться про 4 березня – 24 канал) були 2 прильоти на промзону. У мікрорайоні Болгарка та на окраїнах сіл Новогригорівка і Ракове, так і залишаються російські війська,

– заявив Євгеній Величко.

Політик пояснив, що там стоїть важка техніка, проте більшість розійшлись по балках, фермах.

"Сьогодні більш-менш було тихо, агресивних дій не було. Напередодні, 3 березня, міській владі довелося ухвалити рішення про підрив моста, – це перекрило прохід до лікарні", – пояснив Євгеній Величко.

Він додав, що 4 березня, за словами мера міста, прохід відновили.



Як можна протистояти окупантам / Інфографіка 24 каналу

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