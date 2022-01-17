Послал четкий месседж России: сенатор США выступил в Киеве

Сенатор США Роб Портман посетил Киев. В своей речи он акцентировал, что в 2014 году украинцы выбрали быть с Западом, теперь очередь Запада поддерживать наших граждан.

Американский политик отметил, что США поддерживает решение украинцев быть свободными и независимыми.

Читайте также У нас их меньше, – Песков ответил США на "18 сценариев последствий вторжения в Украину"

По словам сенатора, независимая и суверенная Украина является не только добром для народа Украины. Государство важно для стабильности Европы.

Четкий месседж России

Портман отметил, что сейчас ключевой момент для того, чтобы быть в Украине. Также – отправить четкое сообщение России.

Для России: мы поддерживаем народ Украины и ее правительство... Мы объединяемся с нашими союзниками из свободного мира, чтобы сделать четкой нашу поддержку Украины в ответ на необоснованную и ничем не подкрепленную российскую агрессию,

– подчеркнул Портман.

В частности, сенатор отметил увеличение финансирования Конгрессом США помощи для Украины на 300 миллионов долларов. Также упомянул о решении администрации президента Джо Байдена о дополнительной военной помощи для Киева.

Союзники Украины объединяются

Портман акцентировал, что США объединяются с союзниками. Хотят сделать четкой поддержку Украины в ответ на российскую агрессию.

Что известно об угрозе нападения России

В январе в США заявили, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом.

Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. Говорят, что могут напасть под "попытку госпереворота".

Американские СМИ писали еще осенью об угрозе нападения России.

Кстати, Россия в начале 2022 начала военные учения в приграничных областях.

К теме – Кремль может разместить наступательное вооружение в Украине | На эту минуту: