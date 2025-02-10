Волц добавил, что канадцы не довольны правлением Трюдо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Есть ли у Трампа план аннексии Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече с бизнес-лидерами якобы выразил беспокойство относительно возможного поглощения Канады Соединенными Штатами.

По словам Волца, официальные планы вторжения отсутствуют. Но он отметил, что в Канаде якобы есть много граждан, которым импонирует американский образ жизни.

Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах,

– сказал он.

Он также отметил, что многие жители Канады не поддерживают политику премьера Трюдо и недовольны годами его либерального правления.

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики до Панамского канала", – сказал Волц.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Канада могла бы избежать экономических санкций, "став 51-м американским штатом". 1 февраля он подписал указ о введении 25% пошлин на большинство товаров, импортируемых из Канады и Мексики. В ответ правительство Трюдо пообещало ввести аналогичные пошлины на американскую продукцию.