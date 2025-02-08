Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и CBC.

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Как Трюдо ненароком озвучил планы Трампа на Канаду

Встреча с руководителями бизнеса и профсоюзов должна была происходить за закрытыми дверями, поэтому премьер Канады считал, что журналисты, которых перед тем вывели из зала, уже его не слышат.

Трюдо заявил, что слова Трампа о превращении Канады в 51 штат США – "реальная вещь". Эти слова прозвучали через громкоговорители.

"Господин Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это – поглотить нашу страну, и это реальная вещь. В моих разговорах с ним о...", – сказал Трюдо перед тем, как микрофон выключили.

Напомним, что не так давно состоялся разговор между Трампом и Трюдо. После него США отменили 25% пошлины на канадские товары на 30 дней.