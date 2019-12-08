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      Пристайко назвал главную "красную линию" на нормандском саммите в Париже

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      Вадим Пристайко / Укринформ

      Основная "красная линия", от которой дипломат пообещал не отступать, – это международно признанная граница Украины. Кроме того, глава МИД назвал главную цель встречи.

      По его словам, это – освобождение украинцев, которые сейчас находятся в плену на оккупированных территориях и в России. Своими мыслями о будущем саммите он поделился в твиттере.

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      Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране – единственная цель президента и всей переговорной команды,
      – заверил Пристайко.

      Дипломат добавил: главная "красная линия", от которой украинская делегация не отступит ни на миллиметр – государственная граница Украины.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Вадим Пристайко МИД Украины
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