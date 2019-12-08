Пристайко назвал главную "красную линию" на нормандском саммите в Париже

Основная "красная линия", от которой дипломат пообещал не отступать, – это международно признанная граница Украины. Кроме того, глава МИД назвал главную цель встречи.

По его словам, это – освобождение украинцев, которые сейчас находятся в плену на оккупированных территориях и в России. Своими мыслями о будущем саммите он поделился в твиттере.

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Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране – единственная цель президента и всей переговорной команды,

– заверил Пристайко.

Дипломат добавил: главная "красная линия", от которой украинская делегация не отступит ни на миллиметр – государственная граница Украины.

Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Что известно о встрече в нормандском формате: