Пристайко назвав головну "червону лінію" на нормандському саміті в Парижі

Основна "червона лінія", від якої дипломат пообіцяв не відступати, – це міжнародно визнаний кордон України. Окрім того, глава МЗС назвав головну мету зустрічі.

За його словами, це – звільнення українців, які зараз перебувають у полоні на окупованих територіях та у Росії. Своїми думками щодо майбутнього саміту він поділився у твіттері.

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Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні – єдина мета президента і всієї переговорної команди,

– запевнив Пристайко.

Дипломат додав: головна "червона лінія", від якої українська делегація не відступить ні на міліметр – державний кордон України.

Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: