Пристайко назвав головну "червону лінію" на нормандському саміті в Парижі
Основна "червона лінія", від якої дипломат пообіцяв не відступати, – це міжнародно визнаний кордон України. Окрім того, глава МЗС назвав головну мету зустрічі.
За його словами, це – звільнення українців, які зараз перебувають у полоні на окупованих територіях та у Росії. Своїми думками щодо майбутнього саміту він поділився у твіттері.
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Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні – єдина мета президента і всієї переговорної команди,
– запевнив Пристайко.
Дипломат додав: головна "червона лінія", від якої українська делегація не відступить ні на міліметр – державний кордон України.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.