10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, – речниця Зеленського про "Нормандію"

Президент України Володимир Зеленський летить на переговори нормандської четвірки з дуже сильною позицією. На саміті він планує обговорити найболючіше питання для нашої країни – війну на Донбасі. Проте, не варто очікувати, що мир на Сході запанує вже наступного дня після зустрічі – 10 грудня.

Речниця президента Юлія Мендель у своєму фейсбуці написала, що хоч Україна і перебуває у складній ситуації зараз, та має сильних союзників – Німеччину, Францію та міжнародну підтримку від США і Великої Британії.

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Але найважливіший наш союзник – це український народ, який хоче закінчення війни. Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Норманді", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування,

– зауважила вона.

Проте розмова Зеленського з Путіним потрібна, адже останні три роки прогресу в закінченні російсько-української війни майже не було.

"Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", – додала Мендель.

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За її словами, нормандська зустріч є можливістю принести мир на Донбас і припинити обстріли, через які гинуть військові та цивільні. Без цього саміту немає можливсті напряму говорити з агресором.

У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити – треба говорити. Пам'ятаєте фразу "Поки говорять дипломати – гармати мовчать"? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє,

– підсумувала Мендель.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: