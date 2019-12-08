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      10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, – речниця Зеленського про "Нормандію"

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      Мендель прокоментувала очікування від нормандського саміту / glavred.info

      Президент України Володимир Зеленський летить на переговори нормандської четвірки з дуже сильною позицією. На саміті він планує обговорити найболючіше питання для нашої країни – війну на Донбасі. Проте, не варто очікувати, що мир на Сході запанує вже наступного дня після зустрічі – 10 грудня.

      Речниця президента Юлія Мендель у своєму фейсбуці написала, що хоч Україна і перебуває у складній ситуації зараз, та має сильних союзників – Німеччину, Францію та міжнародну підтримку від США і Великої Британії.

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      Але найважливіший наш союзник – це український народ, який хоче закінчення війни. Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Норманді", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування,
      – зауважила вона.

      Проте розмова Зеленського з Путіним потрібна, адже останні три роки прогресу в закінченні російсько-української війни майже не було. 

      "Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", – додала Мендель.

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      За її словами, нормандська зустріч є можливістю принести мир на Донбас і припинити обстріли, через які гинуть військові та цивільні. Без цього саміту немає можливсті напряму говорити з агресором.

      У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити – треба говорити. Пам'ятаєте фразу "Поки говорять дипломати – гармати мовчать"? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє,
      – підсумувала Мендель.

       

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель Володимир Зеленський Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Війна на Донбасі Жертви
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