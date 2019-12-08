10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, – речниця Зеленського про "Нормандію"
Президент України Володимир Зеленський летить на переговори нормандської четвірки з дуже сильною позицією. На саміті він планує обговорити найболючіше питання для нашої країни – війну на Донбасі. Проте, не варто очікувати, що мир на Сході запанує вже наступного дня після зустрічі – 10 грудня.
Речниця президента Юлія Мендель у своєму фейсбуці написала, що хоч Україна і перебуває у складній ситуації зараз, та має сильних союзників – Німеччину, Францію та міжнародну підтримку від США і Великої Британії.
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Але найважливіший наш союзник – це український народ, який хоче закінчення війни. Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Норманді", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування,
– зауважила вона.
Проте розмова Зеленського з Путіним потрібна, адже останні три роки прогресу в закінченні російсько-української війни майже не було.
"Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", – додала Мендель.
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За її словами, нормандська зустріч є можливістю принести мир на Донбас і припинити обстріли, через які гинуть військові та цивільні. Без цього саміту немає можливсті напряму говорити з агресором.
У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити – треба говорити. Пам'ятаєте фразу "Поки говорять дипломати – гармати мовчать"? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє,
– підсумувала Мендель.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.