Пристайко обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Дании, блокирующей проект

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофод. В своей беседе дипломаты основное внимание уделили вопросу строительства газопровода "Северный поток-2".

Главы дипломатических министерств констатировали общую позицию относительно угрозы газопровода для европейской безопасности и окружающей среды, сообщает МИД Украины.

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Кроме того, датский министр иностранных дел подтвердил неизменность позиции нового правительства Дании по поддержке евроинтеграционного курса и осуществления реформ в Украине.

Димломаты также обсудили шаги, которые сейчас используются для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

О результатах встречи в своем твиттере рассказал и сам Пристайко. Тот заявил о совместной с датским министром позиции по "Северному потоку-2".

Обсудили с датским коллегой наши позиции по газопроводу. Счастливы, что оба видим одинаковые риски и проблемы. Поблагодарил Данию за постоянную поддержку,

– коротко констатировал глава МИД.

Discussed with my Danish colleague @JeppeKofod our positions regarding #NordStream2. Happy that we both observe same risks and challenges. Thanked Denmark for continued support. pic.twitter.com/4bNpP2qK0R — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Что известно о блокировании строительства газопровода Данией?

Строительство "Северного потока-2" уже приблизилось к морской экономической зоне Дании, до сих пор не давшей разрешения на прокладку трубопровода.



Дания остается единственной страной, которая не предоставила соответствующего разрешения на строительство России. Поэтому запуск трубопровода возможно отложится. Потери Газпрома от такой задержки эксперты оценивают в 660 миллионов евро.