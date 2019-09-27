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      Пристайко обговорив "Північний потік-2" з главою МЗС Данії, яка блокує проєкт

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      Пристайко зустрівся з главою МЗС Данії Кофодом
      Пристайко зустрівся з главою МЗС Данії Кофодом / твіттер Вадима Пристайка

      Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом. У своїй розмові дипломати основну увагу приділили питанню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Глави дипломатичних міністерств констатували спільну позицію щодо загрози газопроводу для європейської безпеки та навколишнього середовища, повідомляє МЗС України.

      До слова: Не Путін, а Меркель: екс-посол США розповів про те, чому Трамп проти "Північного потоку-2"

      Крім того, данський міністр закордонних справ підтвердив незмінність позиції нового уряду Данії щодо підтримки євроінтеграційного курсу та здійснення реформ в Україні.

      Димломати також обговорили кроки, які нині вживаються для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

      Про результати зустрічі у своєму твіттері розповів і сам Пристайко. Той заявив про спільну з данським міністром позицію щодо "Північного потоку-2".

      Обговорили з данським колегою наші позиції щодо газопроводу. Щасливі, що обоє бачимо однакові ризики і проблеми. Подякував Данії за постійну підтримку,
      – коротко констатував глава МЗС.

      Що відомо про блокування буідвництва газопроводу Данією?Будівництво "Північного потоку-2" уже наблизилося до морської економічної зони Данії, яка досі не дала дозволу на прокладання трубопроводу.

      Данія залишається єдиною країною, яка не надала відповідного дозволу на будівництво Росії. Тож запуск трубопроводу можливо відкладеться. Втрати Газпрому від такої затримки експерти оцінюють у 660 мільйонів євро.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко Данія Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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