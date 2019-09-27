Пристайко обговорив "Північний потік-2" з главою МЗС Данії, яка блокує проєкт

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом. У своїй розмові дипломати основну увагу приділили питанню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Глави дипломатичних міністерств констатували спільну позицію щодо загрози газопроводу для європейської безпеки та навколишнього середовища, повідомляє МЗС України.

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Крім того, данський міністр закордонних справ підтвердив незмінність позиції нового уряду Данії щодо підтримки євроінтеграційного курсу та здійснення реформ в Україні.

Димломати також обговорили кроки, які нині вживаються для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про результати зустрічі у своєму твіттері розповів і сам Пристайко. Той заявив про спільну з данським міністром позицію щодо "Північного потоку-2".

Обговорили з данським колегою наші позиції щодо газопроводу. Щасливі, що обоє бачимо однакові ризики і проблеми. Подякував Данії за постійну підтримку,

– коротко констатував глава МЗС.

Discussed with my Danish colleague @JeppeKofod our positions regarding #NordStream2. Happy that we both observe same risks and challenges. Thanked Denmark for continued support. pic.twitter.com/4bNpP2qK0R — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Що відомо про блокування буідвництва газопроводу Данією?Будівництво "Північного потоку-2" уже наблизилося до морської економічної зони Данії, яка досі не дала дозволу на прокладання трубопроводу.



Данія залишається єдиною країною, яка не надала відповідного дозволу на будівництво Росії. Тож запуск трубопроводу можливо відкладеться. Втрати Газпрому від такої затримки експерти оцінюють у 660 мільйонів євро.