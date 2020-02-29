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      Пристайко: Русский куратор Козак может продвигать федерализацию Украины

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      Новый "куратор" украинского направления в России Дмитрий Козак, который фактически заменил на посту Владислава Суркова, может продвигать идею федерализации Украины. Казак известен планом по Приднестровью, где военное противостояние удалось прекратить, но этот план никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.

      Однако план федерализации отнюдь не устроит Украину. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире украинского канала.

      К теме: Сурков заявил, что Украины нет и назвал украинцев "хохлами"

      "Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака – это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас совершенно не устраивает", – заявил Пристайко.

      Также он добавил, что оценивать деятельность Дмитрия Козака о прекращении войны в Донбассе еще рано. В то же время Пристайко подчеркнул, что Россия вероятно предложит план Козака, ведь будет искать компромисс. Однако оригинальная версия Украину не устраивает.

      Что предполагает федерализация?Это процесс объединения независимых стран в федерацию. Федерализация предусматривает формирование органов власти, на которые Москва может оказывать влияние направления. Кремль может намеренно заострять искусственные проблемы: языка, национальной, культурной ориентации, толкование исторических событий, образования и т. д.

      Цель этого – усиление сепаратистских тенденций и раскол Украины. Кроме того, через субъектов федерации будут делаться попытки блокировать евроинтеграционные стремления Украины. Сегодня этим термином прикрывают идеи сепаратизма, намерений расшатать и развалить государство. Сейчас в мире за федерализацию Украины выступают преимущественно российские политики и подконтрольные СМИ.

      Кто такой Дмитрий Козак: главное

      • Это российский политик, родившийся в Украине, в Кировоградской области. Казак имеет опыт наработки моделей интеграции. В 2003 году он разработал так называемый меморандум Козака, который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии, а также отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.
      • В прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком Козак готовил обмен пленными.
      • 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова, который является неофициальным куратором ОРДЛО. 25 января стало известно, что Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса по украинскому направлению".

      Смотрите видео: что известно о Дмитрии Козаке

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Приднестровье Москва Война Дмитрий Козак
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