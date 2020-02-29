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      Пристайко: Російський куратор Козак може просувати федералізацію України

      - Читать новость на русском
      Дмитро Козак / www.rbc.ru

      Новий "куратор" українського напрямку у Росії Дмитро Козак, який фактично замінив на посту Владислава Суркова, може просувати ідею федералізації України. Козак відомий планом щодо Придністров'я, де військове протистояння вдалося припинити, але цей план жодним чином не сприяв реінтеграції Молдови.

      Однак план федералізації аж ніяк не влаштує Україну. Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з українських каналів.

      До теми: Сурков заявив, що України немає і назвав українців "хохлами"

      "Я не хотів би, щоби ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж таки перейшли до другого етапу плану Козака – це повна дезінтеграція і поштовх у сторону федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує", – заявив Пристайко.

      Також він додав, що оцінювати діяльність Дмитра Козака щодо припинення війни на Донбасі ще зарано. Водночас Пристайко підкреслив, що Росія ймовірно запропонує план Козака, адже буде шукати компроміс. Однак оригінальна версія Україну не влаштовує.

      Що передбачає федералізація?Це процес об'єднання незалежних країн у федерацію. Федералізація передбачає формування органів влади, на які Москва може здійснювати вплив напряму. Кремль може навмисно загострювати штучні проблеми: мови, національних героїв, культурної орієнтації, тлумачення історичних подій, освіти тощо.

      Мета цього – посилення сепаратистських тенденцій та розкол України. Крім того, через суб'єкти федерації робитимуться спроби блокувати євроінтеграційні прагнення України. Сьогодні цим терміном прикривають ідеї сепаратизму, намірів розхитати й розвалити державу. Нині у світі за федералізацію України виступають переважно російські політики та підконтрольні ЗМІ. 

      Хто такий Дмитро Козак: головне

      • Це російський політик, що народився в Україні, на Кіровоградщині. Козак має досвід напрацювання моделей інтеграції. У 2003 році він розробив так званий меморандум Козака, який передбачав федералізацію Молдови, особливий статус для Придністров'я та Гагаузії, а також відмову Кишинева від власних збройних сил. 
      • Торік разом із помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком Козак готував обмін полоненими.
      • 24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. Фактично Козак замінив Владислава Суркова, який є неофіційним куратором ОРДЛО. 25 січня стало відомо, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

      Дивіться відео: що відомо про Дмитра Козака

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Придністров'я Москва Війна Дмитро Козак
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