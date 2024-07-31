Об этом глава государства рассказал в интервью французским СМИ. Значительная часть представителей, которые были на встрече, утверждает, что без России невозможно достичь весомых результатов.

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Мир хочет, чтобы Россия была на втором Саммите мира

Большинство мира сейчас говорит о том, что Россия должна быть представлена на втором Саммите, иначе мы не достигнем никаких существенных результатов... Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить,

– заявил Зеленский.

По его словам, до конца ноября украинская власть должна подготовить план, который будет основан на Формуле мира, которая была представлена уже публично на Саммите мира. Там поднимут вопрос территориальной целостности, суверенитета и тому подобное. С соответствующей просьбой он обратился и к партнерам.

"И там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91 года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит. Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины – это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию", – объяснил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что план ко второму Саммиту мира будет готов. Тогда он также выразил убеждение в том, что на второй встрече должны присутствовать представители России должны присутствовать представители России.