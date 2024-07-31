Про це глава держави розповів в інтерв'ю французьким ЗМІ. Значна частина представників, які були на зустрічі, стверджує, що без Росії неможливо досягнути вагомих результатів.

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Світ хоче, щоб Росія була на другому Саміті миру

Більшість світу зараз говорить про те, що Росія має бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо жодних суттєвих результатів... Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити,

– заявив Зеленський.

За його словами, до кінця листопада українська влада має підготувати план, який буде заснований на Формулі миру, яка була презентована вже публічно на наступному Саміті миру. Там порушать питання територіальної цілісності, суверенітету тощо. З відповідним проханням він звернувся і до партнерів.

"І там будуть ці умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї", – пояснив він.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що план до другого Саміту миру буде готовий. Тоді він також висловив переконання у тому, що на другій зустрічі повинні бути присутні представники Росії.