Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, про який план миру може йти мова, якщо Володимир Зеленський вже представляв Формулу миру із 10 пунктів.

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Чим відрізняється Формула миру від мирного плану

Формула миру – це перелік ключових позицій України бачення справедливого миру, стратегічна програма України, цілі, яких ми маємо досягти. Водночас план – це не тільки цілі, а ще й інструменти, яким чином їх досягти, й певний графік, коли і як це буде робитися.

Ймовірно, йдеться про розширене тлумачення формулу миру по кожному з 10 пунктів. Можливо, буде сформульована більш конкретна позиція,

– зауважив політолог.

Зараз українські пропозиції ближчі до плану, тому що у Китаю, наприклад, це скоріше абстрактний набір загальних принципів. Також цього року КНР висловив позиції з Бразилією. Там вже є більш конкретні ідеї, наприклад, проведення конференції миру за участі України та Росії, але коли та як ця конференція відбудеться не уточнюється.

У Зеленського є заплановані дати. Можливо, другий Саміт миру вдасться провести наприкінці листопада – грудня. Однак Росія вже заявила, що її там не буде.

"Утім, якщо Китай натисне, то позиція Кремля зміниться. Але я сумніваюсь. Адже саміти миру – це не переговори, це формат мирного процесу, просування української позиції й частини позиції міжнародної спільноти про те, як треба завершити війну в Україні", – мовив Фесенко.

У якому форматі можуть відбутися потенційні переговори

Президент Зеленський наголосив, що розробці мирного плану передуватиме серія переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

Зокрема, найближчим часом також планується конференція в Катері про ядерну й енергетичну безпеку – це один з пунктів Формули миру, який обговорювався у Швейцарії. Щодо продовольчої безпеки й мирного судноплавства буде конференція в Туреччині, а щодо гуманітарних питань – в Канаді.

Не виключено, що переговори з Росією можуть відбуватись як це було при підготовці й ухваленні зернової угоди. Тоді були паралельні переговори з Україною і Росією, які вели посередники, зокрема, Туреччина й ООН.

"Можливо, щось подібне буде й в перспективі, якщо спробують провести мирні переговори про завершення війни між Росією та Україною", – додав політолог.