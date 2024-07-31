Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, о каком плане мира может идти речь, если Владимир Зеленский уже представлял Формулу мира из 10 пунктов.

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Чем отличается Формула мира от мирного плана

Формула мира – это перечень ключевых позиций Украины видение справедливого мира, стратегическая программа Украины, цели, которых мы должны достичь. В то же время план – это не только цели, а еще и инструменты, каким образом их достичь, и определенный график, когда и как это будет делаться.

Вероятно, речь идет о расширенном толковании формулы мира по каждому из 10 пунктов. Возможно, будет сформулирована более конкретная позиция,

– отметил политолог.

Сейчас украинские предложения ближе к плану, потому что у Китая, например, это скорее абстрактный набор общих принципов. Также в этом году КНР выразил позиции с Бразилией. Там уже есть более конкретные идеи, например, проведения конференции мира с участием Украины и России, но когда и как эта конференция состоится не уточняется.

У Зеленского есть запланированные даты. Возможно, второй Саммит мира удастся провести в конце ноября – декабря. Однако Россия уже заявила, что ее там не будет.

"Впрочем, если Китай нажмет, то позиция Кремля изменится. Но я сомневаюсь. Ведь саммиты мира – это не переговоры, это формат мирного процесса, продвижения украинской позиции и части позиции международного сообщества о том, как надо завершить войну в Украине", – сказал Фесенко.

В каком формате могут состояться потенциальные переговоры

Президент Зеленский отметил, что разработке мирного плана будет предшествовать серия переговоров с различными странами относительно территориальной целостности Украины.

В частности, ближайшее время также планируется конференция в Катере о ядерной и энергетической безопасности – это один из пунктов Формулы мира, который обсуждался в Швейцарии. По продовольственной безопасности и мирному судоходству будет конференция в Турции, а по гуманитарным вопросам – в Канаде.

Не исключено, что переговоры с Россией могут происходить как это было при подготовке и принятии зернового соглашения. Тогда были параллельные переговоры с Украиной и Россией, которые вели посредники, в частности, Турция и ООН.

"Возможно, что-то подобное будет и в перспективе, если попытаются провести мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной", – добавил политолог.