Присутствие российского десанта в Одессе не подтверждают, – волонтер

Присутствие российского десанта в Одессе не подтверждают. Также пока нет официальных данных о танковых колоннах врага при въезде в Харьков, Сум, Чернигов и Киев.

Соответствующее заявление сделал волонтер Юрий Бирюков. Он обнародовал сообщение около 07:00 24 февраля.

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Это не значит, что этого не может быть – но пока это не подтверждают,

– подчеркнул волонтер.

В то же время, по словам Бирюкова, уже подтверждена информация об ударах по военным аэродромам. В частности, в Краматорске, Озерном, Василькове. Также Оккупанты палят по арсеналам и базам.

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