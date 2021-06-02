Правоохранители установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги с целью завладения государственными деньгами организовал преступную схему.

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Чиновник присвоил 750 тысяч гривен

Злоумышленник составил документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

На их основе на счет этой фирмы перевели 750 тысяч гривен. В то же время фигурант дела точно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта компания не будет выполнять.

Злоумышленнику сообщили о подозрении

Полицейские сообщили должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители принимают меры, направленные на документирование преступной деятельности всех причастных к схеме людей.

Обратите внимание! В феврале 2021 года сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность служащих одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги в присвоении государственных денег, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.