Правоохоронці встановили, що посадовець одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці з метою заволодіння державними грошима організував злочинну схему.

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Посадовець привласнив 750 тисяч гривень

Зловмисник склав документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський" фіктивною компанією.

На їхній основі на рахунок цієї фірми переказали 750 тисяч гривень. Водночас фігурант справи точно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця компанія не виконуватиме.

Зловмиснику повідомили про підозру

Поліцейські повідомили посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці вживають заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності всіх причетних до схеми людей.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року співробітники поліції викрили протиправну діяльність службовців одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці у привласненні державних грошей, виділених на ремонт і облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.