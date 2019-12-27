Присвоили 2,2 миллиона гривен детей с инвалидностью: задержаны работники Сбербанка

В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.

Об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры.

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Следствие установило, что сотрудники Сбербанка с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка. Они проводили безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточки по поддельным документам.

В результате схемы пострадали 72 человека, в большинстве - пенсионеры и дети с инвалидностью. Продолжается досудебное расследование.

В пресс-службе Сбербанка заверили, что подозреваемых уже уволили от занимаемых должностей, а внутренняя служба банка самостоятельно выявила факт злоупотребления в результате проверок. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы и предоставил им все документы.

Там также добавили, что всем детям с инвалидностью средства возвращены в полном объеме.

Отметим, что с июля 2020 года государственный Ощадбанк переведут в Единую систему гарантирования вкладов. Это означает, что банк будет платить взносы, как и остальные банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, по новым депозитным договорам будут гарантировать в пределах 200 тысяч гривен, как во всех банках. Сейчас же Сбербанк остается единственный банком, который гарантирует всю сумму вклада в случае банкротства.

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