Привласнили 2,2 мільйона гривень дітей з інвалідністю: затримано працівників Ощадбанку

У Кіровоградській області прокуратура повідомила керівнику відділення і провідному економісту одного з відділень "Ощадбанку" про підозру у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей з інвалідністю.

Про це повідомив пресцентр Генпрокуратури.

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Слідство встановило, що співробітники Ощадбанку з 2016 по 2018 роки привласнювали кошти клієнтів банку. Вони проводили безготівкові перекази з депозитних рахунків на підставні картки за підробленими документами.

В результаті схеми постраждали 72 людини, в більшості – пенсіонери та діти з інвалідністю. Триває досудове розслідування.

У пресслужбі Ощадбанку запевнили, що підозрюваних уже звільнили із займаних посад, а внутрішня служба банку самостійно виявила факт зловживання в результаті перевірок. Банк звернувся із заявою у правоохоронні органи і надав їм усі документи.

Там також додали, що усім дітям з інвалідністю кошти повернуто у повному обсязі.

Відзначимо, що з липня 2020 року державний Ощадбанк переведуть до Єдиної системи гарантування вкладів. Це означає, що банк платитиме внески, як і решта банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, за новими депозитними договорами гарантуватимуть в межах 200 тисяч гривень, як в усіх банках. Наразі ж Ощадбанк залишається єдиний банком, який гарантує всю суму вкладу у випадку банкрутства.

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