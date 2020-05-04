Притча о слепых, или Кто научит Украину бороться с пандемией?

Столкнувшись с новым коронавирусом, человечество стало спешно импровизировать. И Украине пришлось копировать зарубежные импровизации, не дожидаясь подтверждения их успешности.

Незрячий поводырь, ведущий пятерых товарищей по несчастью, свернул не туда и упал в канаву. Его спутники, держащиеся друг за друга, вскоре окажутся там же. Так выглядит глубоко символичная картина Питера Брейгеля "Притча о слепых". И, к сожалению, наша борьба с пандемией COVID-19 чревата схожими рисками.

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Вечно неустроенная Украина привыкла следовать за знающими поводырями. Равняться на кого-то более успешного и цивилизованного. Отталкиваться от чужого опыта, чужих решений, чужих моделей. Соединенные Штаты были для нас эталоном демократии. Израиль – образцом военного мастерства. Поляки учили, как перейти от плановой экономики к рыночной. Грузины – как бороться с коррупцией. Страны Балтии – как, выбравшись из советского прошлого, интегрироваться в НАТО и ЕС.

Попытки скопировать чужое отличались разной степенью неуклюжести. Но во всех случаях украинскую имитацию отделяли от зарубежного оригинала годы или десятилетия. Этот временной люфт позволял удостовериться, что заграничные рецепты действительно удачны и достойны подражания.

Однако в 2020-м времени у нас не оказалось. Столкнувшись с новым коронавирусом, человечество стало спешно импровизировать. И Украине пришлось копировать зарубежные импровизации, не дожидаясь подтверждения их успешности. Цивилизованный мир действовал практически вслепую – а мы последовали за ним, уповая на чужой разум и чужую интуицию.

Разумеется, это не могло не порождать ложных надежд, болезненных ошибок и прочих эксцессов в духе Брейгеля. Стоило взять за образец китайский опыт – как выяснялось, что власти КНР намеренно искажали и скрывали информацию. Стоило прислушаться к загранице и поверить в эффективность гидроксихлорохина – как панацея оказывалась мнимой. Стоило сложить более или менее определенное представление об инфекции – как всплывали новые данные, заставлявшие его менять.

Отечественный локдаун тоже стал неуклюжим косплеем зарубежного. Мир искал спасение в самоизоляции – и мы заперлись в четырех стенах. Мир задумался о выходе из карантина – и мы принялись спорить о том же. В мире поднимают голову скептики – и в Украине начинает ширится сомнение. При этом никто не знает наверняка, какие из предпринятых мер были необходимыми, а какие – нерациональными и порожденными общей паникой. Возможно, впоследствии окажется, что, подражая заграничному мейнстриму, Украина обрекла себя на лишние страдания и потери. Вот только был ли у нас выбор?

Чисто гипотетически можно было поэкспериментировать – подобно соседней Беларуси или далекой Швеции. Но если эпидемические последствия такого эксперимента были бы непредсказуемыми, то насчет общественной реакции обольщаться не приходилось. Попытайся украинское руководство поиграть в особый путь – и еще в марте страну бы захлестнула буря негодования. Шквал обвинений в преступном бездействии. Поток требований о введении жесткого локдауна "как в нормальных государствах". Причем громче всех этого бы требовали те, кто сегодня пытается оседлать отечественную усталость от затянувшегося карантина.

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Со временем новый коронавирус изучат достаточно хорошо – и постфактум станет ясно, как миру и Украине следовало действовать весной 2020-го. Но пока мы остаемся незрячими. И блуждать в одиночку для нас еще хуже, чем идти за поводырями, нащупывающими дорогу вслепую.