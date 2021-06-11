Такое мнение высказал нардеп от партии "Голос" Андрей Осадчук в программе "Перекрестный допрос". Он благодарен Притуле за то, что тот "решил выйти из этой драки".

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"Он еще зимой четко объявил, что хочет возглавить партию и это его амбиция. Хотя я точно знаю, что он не знает, как руководить партией, для этого надо иметь специальный опыт и талант", – заверил Осадчук.

По его словам, Притула не смог бы консолидировать достаточное количество сторонников в рамках "Голоса", поэтому принял правильное решение.

Притуле придется соревноваться с Порошенко, – Осадчук

Председатель фракции Ярослав Железняк предполагал, что, вероятно, Притула хочет создать новую политсилу.

"Если он хочет продолжать карьеру – хорошо. Однако, я думаю, ему будет сложно это делать, ведь он западноукраинский типаж и будет пересекаться с электоральной нишей Петра Порошенко. Ему придется с ним конкурировать. Однако каждый имеет право на свой проект, на лидерство", – пояснил Осадчук.

Справка. Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" в фейсбуке еще 7 июня. Однако до сих пор руководство партии не получило соответствующее заявление от политика.

"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео