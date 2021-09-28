Притула объявил о создании собственной партии

Уже несколько месяцев в СМИ распространяют слухи о том, что Сергей Притула планирует создать собственную политическую партию. Политик наконец официально подтвердил эту информацию.

Об этом он сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. В то же время о названии и других деталях обещал рассказать в ближайшее время.

Важно Не исключаю этого, – Притула намекнул на создание новой политической партии

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – заявил политик.

Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду,

– добавил он.

Притула: Сейчас приоритет – парламентская кампания

По словам политика, парламент всегда был важнейшей институцией Украины.

"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", – пояснил Притула.

Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания,

– заверил он.

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