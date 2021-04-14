Сергей Притула заявил, что схватился за голову, когда услышал слова Киры Рудик о переговорах со "Слугой народа" по созданию коалиции. Ведь большинство народных депутатов от "Голоса" не поддерживают такого объединения.

Волонтер отметил, что "нужно думать о своей индивидуальной истории" с учетом следующих парламентских выборов.

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Это худшее, что может случиться

Сергей Притула также прокомментировал возможность получения министерской должности после коалиции со "Слугой народа". По его мнению, "это будет худшее, что может случиться".

Не потому что кто-то боится ответственности. А потому что один-два человека на должностях будут разделять с действующей властью все "факапы",

– сказал он.

Кроме этого волонтер подчеркнул, что покинет партию, если глава "Голоса" Кира Рудик объявит о коалиции со "Слугой народа". По его словам, не останется никого.

Сергей Притула пояснил, что "заходить в коалицию можно, если ты контролируешь свою фракцию. А когда ты из фракции контролируешь максимум три человека, то ты не игрок. Это просто надувание щек: вот мы такие важные".

Почему Корниенко отрицает коалицию

Наконец он добавил, что понимает почему "слуга" Александр Корниенко отрицает такой союз.

Зачем вести в коалицию и давать какие-то министерские портфели, если можно договориться с другой фракцией из двадцати человек, где все понятнее, никто не задает вопросов, нет оппозиции во фракции. И понятный прайс,

– подытожил волонтер.

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