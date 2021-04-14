Сергій Притула заявив, що схопився за голову, коли почув слова Кіри Рудик про переговори зі "Слугою народу" щодо створення коаліції. Адже більшість народних депутатів від "Голосу" не підтримують такого об'єднання.

Волонтер зазначив, що "потрібно думати про свою індивідуальну історію" з огляду на наступні парламентські вибори.

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Це найгірше, що може трапитися

Сергій Притула також прокоментував можливість отримання міністерської посади після коаліції зі "Слугою народу". На його думку, "це буде найгірше, що може трапитися".

Не тому що хтось боїться відповідальності. А тому що одна-дві людини на посадах будуть розділяти з чинною владою всі "факапи",

– сказав він.

Окрім цього волонтер наголосив, що покине партію, якщо голова "Голосу" Кіра Рудик оголосить про коаліцію зі "Слугою народу". За його словами, не залишиться нікого.

Сергій Притула пояснив, що "заходити у коаліцію можна, якщо ти контролюєш свою фракцію. А коли ти з фракції контролюєш максимум три людини, то ти не гравець. Це просто надування щок: ось ми такі важливі".

Чому Корнієнко заперечує коаліцію

Насамкінець він додав, що розуміє чому "слуга" Олександр Корнієнко заперечує такий союз.

Навіщо вести у коаліцію і давати якісь міністерські портфелі, якщо можна домовитися з іншою фракцією з двадцяти людей, де все зрозуміліше, ніхто не ставить питань, немає опозиції у фракції. І зрозумілий прайс,

– підсумував волонтер.

Коаліція у Верховній Раді: що відомо