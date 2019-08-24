Притула и "Антитела": Батурин отпраздновал 350 лет со времени основания гетманской резиденции

В Батурине накануне праздновали не только День флага и День Независимости, но и 350 лет со времени основания гетманской резиденции. Той самой, которая также имеет большое значение в истории становления нашей независимости.

Тысячи сердец батуринцев и гостей города объединил государственный гимн. Здесь не стали изменять украинским традициям и как положено, каждое великое дело начали с его выполнения. А повод – выдался выдающийся.

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Грандиозный концерт устроили на территории дворца гетмана Кирилла Разумовского. 10 лет назад, после шестилетней реставрации, двери единственного гетманского дворца на территории Украины открылись для посетителей.



Гетманская резиденция

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Дворец стал примером возвращения из забвения не только сооружения, но и целой эпохи, является убедительным аналогом возрождения истории нашего государства.

Этим концертом мы хотим популяризировать Батурин, чтобы больше о нем узнали. Узнали его историю, ведь это история нашего государства. Батурин имеет свою нетленную 350-летнюю историю. Он богат уникальными историческими памятниками и мы хотим, чтобы об этом знал каждый украинец,

– заявила сотрудница Национального заповедника "Гетманская столица" Оксана Ломко

Со сцены до поздней ночи для горожан зажигали Кристина Соловий, группы "ОТ VINTA" и "Антитела". А ведущим был известный шоумен Сергей Притула.



Концерт состоялся в Батурине 23 августа