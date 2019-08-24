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      Притула та "Антитіла": Батурин відсвяткував 350 років з часу заснування гетьманської резиденції

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      У Батурині напередодні святкували не лише День прапора та День Незалежності, а й 350 років із часу заснування гетьманської резиденції. Тієї самої, яка також має неабияке значення в історії становлення нашої незалежності.

      Тисячі сердець батуринців та гостей міста об'єднав державний гімн. Тут не стали зраджувати українським традиціям і як годиться кожну велику справу почали із його виконання. А привід - видався визначний.

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      Грандіозний концерт влаштували на території палацу гетьмана Кирила Розумовського. 10 років тому, після шестирічної реставрації, двері єдиного гетьманського палацу на теренах України відчинились для відвідувачів.

      батурин резиденція
      Гетьманська резиденція

      Щороку сюди приїздять тисячі туристів. Палац став прикладом повернення із забуття не лише споруди, а й цілої епохи, є переконливим аналогом відродження історії нашої держави.

      Цим концертом ми хочемо популяризувати Батурин, щоб більше про нього дізналися. Дізналися його історію, адже це історія нашої держави. Батурин має свою нетлінну 350-річну історію. Він багатий унікальними історичними пам'ятками і ми хочемо, щоб про це знав кожен українець,
      – заявила співробітниця Національного заповідника Гетьманська столиця Оксана Ломко

      Зі сцени до пізньої ночі для городян запалювали Христина Соловій, гурти "ОT VINTA" та "Антитіла". А ведучим був відомий шоумен Сергій Притула.

      притула антитіла соловій
      Концерт відбувся у Батурині 23 серпня

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      Теги: Новини України Батуринська трагедія
      Джерело: 24 канал
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