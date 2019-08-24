Притула прокомментировал ДТП, которое устроила его теща

В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Автомобилем управляла Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории.

Сергей Притула написал на Facebook-странице, что он лично, и его семья, максимально искренне сочувствуют семье, "которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены". Новость дополняется.