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      Притула прокоментував ДТП, яку влаштувала його теща

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      Сергій Притула
      Сергій Притула

      У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Автомобілем керувала Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини екс-регіонала Віталія Хомутинніка Вікторії.

      Сергій Притула написав на Facebook-сторінці, що він особисто, і його сім'я, максимально щиро співчувають родині, "котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини".

      Важливо: Суд обрав запобіжний захід тещі Притули Лілії Сопельник, яка переїхала дитину з матір'ю

      Притула наголосив, що ні він, ні його дружина, не пробували "порішати" це питання з суддями чи прокурорами.

      Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу,
      – додав шоумен.

      Сергій Притула зазначив, що здоров'я дитини та мами – це основний пріоритет у цій ситуації. Шоумен попросив не шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту.

      Правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім'ям. (...) Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, позаяк, не був свідком події,
      – написав Притула.

      Він зазначив, що йому "прикро, що так трапилось". Наразі триває досудове слідство, далі буде суд.

      Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і",
      – завершив Притула.

      Поки суд вирішив, що теща Сергія Притули та Віталія Хомутинніка буде під нічним домашнім арештом протягом двох місяців.

      Коротко: Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

      Як Лілія Сопельник влаштувала ДТП?У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати – Анжела також госпіталізована, вона отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.

      За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

      ДТП за участю Лілії Сопельник: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Судді Кримінальні новини Розслідування Віталій Хомутиннік Аварії та ДТП Сергій Притула
      Джерело: 24 канал
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