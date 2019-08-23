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      Суд обрав запобіжний захід тещі Притули Лілії Сопельник, яка переїхала дитину з матір'ю

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      Лілія Сопельник буде під нічним домашнім арештом через ДТП з дитиною
      Лілія Сопельник буде під нічним домашнім арештом через ДТП з дитиною / Фото з соцмереж

      Суд обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник, яка у Києві наїхала автомобілем на жінку і її 9-річного сина. Теща Сергія Притули та Віталія Хомутинніка буде під нічним домашнім арештом протягом двох місяців.

      Прокуратури Києва повідомляє, що відповідний запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва, пише "Українська правда".

      Важливо: Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

      Суд обрав запобіжний захід (Лілії Сопельник, – 24 канал) у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу – до 22 жовтня 2019 року,
      – сказали у прокуратурі.

      Прокуратура просила для Сопельник домашній арешт з носінням електронного браслету. Відтак, суд лише частково задовольнив клопотання прокурора.

      Жінку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Жінці загрожує до 8 років ув'язнення.

      Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини екс-регіонала Віталія Хомутинніка Вікторії. Відтак, вона є бабусею доньки Притули Соломії та сина Хомутинніка Артема.

      Як Лілія Сопельник влаштувала ДТП?У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати – Анжела також госпіталізована, вона отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.

      За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

      ДТП за участю Лілії Сопельник: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Сергій Притула Віталій Хомутиннік Розслідування Аварії та ДТП
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