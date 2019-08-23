Суд обрав запобіжний захід тещі Притули Лілії Сопельник, яка переїхала дитину з матір'ю

Суд обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник, яка у Києві наїхала автомобілем на жінку і її 9-річного сина. Теща Сергія Притули та Віталія Хомутинніка буде під нічним домашнім арештом протягом двох місяців.

Прокуратури Києва повідомляє, що відповідний запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд Києва, пише "Українська правда".

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Суд обрав запобіжний захід (Лілії Сопельник, – 24 канал) у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу – до 22 жовтня 2019 року,

– сказали у прокуратурі.

Прокуратура просила для Сопельник домашній арешт з носінням електронного браслету. Відтак, суд лише частково задовольнив клопотання прокурора.

Жінку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Жінці загрожує до 8 років ув'язнення.

Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини екс-регіонала Віталія Хомутинніка Вікторії. Відтак, вона є бабусею доньки Притули Соломії та сина Хомутинніка Артема.

Як Лілія Сопельник влаштувала ДТП?У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати – Анжела також госпіталізована, вона отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.



За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

ДТП за участю Лілії Сопельник: дивіться відео