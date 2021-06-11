Такое мнение высказал нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук. Он рассказал, что вместе с коллегами просил Притулу возглавить список в Киевсовет, но тот отказался.

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"Сергей отказался и сказал, что будет баллотироваться только в мэры, а Киевсовет ему не интересен. Если бы он не отказался и возглавил фракцию "Голос" в Киевсовете – поверьте, это был бы совсем другой политический диалог и другие политические ставки даже в рамках "Голоса", – заявил Осадчук.

По его словам, были люди, которые занимались этим вопросом, вкладывали ресурсы. "И когда кто-то приходит и говорит: "Дайте я буду руководить", а место уже занято – так не делается", – подчеркнул нардеп.

У Сергея неоднократно менялись предпочтения,

– добавил Осадчук.

Он также упомянул, что когда Притула был членом политсовета "Голоса" – за 1,5 года он пропустил примерно 70% заседаний.

"Ему тогда это было менее интересно. Понимаете, в политике надо быть системным и последовательным. Если ты взялся за какую-то историю – надо ею заниматься. Если ты хочешь быть в стороне и ситуативно поддерживать – это тоже хорошо, это важно. Однако у Сергея менялись предпочтения", – подытожил он.

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