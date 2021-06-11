Таку думку висловив нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук. Він розповів, що разом з колегами просив Притулу очолити список в Київраду, але той відмовився.

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"Сергій відмовився і сказав, що буде балотуватися тільки в мери, а Київрада йому не цікава. Якби він не відмовився і очолив фракцію "Голос" в Київраді – повірте, це був би зовсім інший політичний діалог та інші політичні ставки навіть в межах "Голосу", – заявив Осадчук.

За його словами, були люди, які займалися цим питанням, вкладали ресурси. "І коли хтось приходить і каже: "Дайте я буду керувати", а місце вже зайняте – так не робиться", – наголосив нардеп.

У Сергія неодноразово змінювались вподобання,

– додав Осадчук.

Він також згадав, що коли Притула був членом політради "Голосу" – за 1,5 роки він пропустив приблизно 70% засідань.

"Йому тоді це було менш цікаво. Розумієте, в політиці треба бути системним і послідовним. Якщо ти взявся за якусь історію – треба нею займатись. Якщо ти хочеш бути десь збоку і ситуативно підтримувати – це теж добре, це важливо. Однак у Сергія змінювались уподобання", – підсумував він.

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