Таку думку висловив нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук. Він розповів, що разом з колегами просив Притулу очолити список в Київраду, але той відмовився.
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"Сергій відмовився і сказав, що буде балотуватися тільки в мери, а Київрада йому не цікава. Якби він не відмовився і очолив фракцію "Голос" в Київраді – повірте, це був би зовсім інший політичний діалог та інші політичні ставки навіть в межах "Голосу", – заявив Осадчук.
За його словами, були люди, які займалися цим питанням, вкладали ресурси. "І коли хтось приходить і каже: "Дайте я буду керувати", а місце вже зайняте – так не робиться", – наголосив нардеп.
У Сергія неодноразово змінювались вподобання,
– додав Осадчук.
Він також згадав, що коли Притула був членом політради "Голосу" – за 1,5 роки він пропустив приблизно 70% засідань.
"Йому тоді це було менш цікаво. Розумієте, в політиці треба бути системним і послідовним. Якщо ти взявся за якусь історію – треба нею займатись. Якщо ти хочеш бути десь збоку і ситуативно підтримувати – це теж добре, це важливо. Однак у Сергія змінювались уподобання", – підсумував він.
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Притула залишає "Голос": що відомо
- Сергій Притула 7 червня заявив, що виходить з партії "Голос", адже його не влаштовує керівництво. Він пояснив, що нібито у партії "можна констатувати точку неповернення".
- Водночас у політсилі впевнені, що причина "в особистих амбіціях" Притули.
- Голова фракції Ярослав Железняк також сказав, що, ймовірно, шоумен створить нову політсилу.